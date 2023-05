Moto GP: Bezzecchi en plein dans le mille

L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté dimanche le Grand Prix de France, 5e épreuve de la saison de MotoGP, à l’issue d’une course échevelée et devançant les Ducati-Pramac de l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et du Français Johann Zarco. Bezzecchi, qui a glané son deuxième succès de l’année, revient au classement du championnat à un point du tenant du titre Francesco Bagnaia (Ducati), qui a chuté en début de course, comme de nombreux pilotes malgré les bonnes conditions climatiques sous le soleil sarthois. Marc Marquez (Honda) fut l’une des victimes. Le sextuple champion du monde, qui faisait son retour après s’être blessé à la main droite fin mars lors de l’ouverture de la saison au Portugal, a craqué en tombant dans l’avant-dernier tour.