GP d'Italie : Ducati veut poursuivre sa domination

Qui pourra contester la suprématie de Ducati sur ses terres ? Les adversaires du constructeur italien auront fort à faire ce week-end au Mugello lors du Grand Prix d’Italie pour rivaliser notamment avec les Italiens Francesco Bagnaia et Marco Bezzecchi, qui dominent le championnat du monde de MotoGP. Trois semaines et demie après la dernière course en France, la catégorie reine de la moto fait son retour sur les chapeaux de roue puisqu’elle enchaînera trois Grands Prix consécutifs avec l’Italie, l’Allemagne (Sachsenring), puis les Pays-Bas (Assen) avant la pause estivale de six semaines.