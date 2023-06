Dans cet album de 48 pages, les fans découvriront tout ce qu’il faut savoir sur les motos, les circuits, les pilotes et les équipes du MotoGP™, Moto2™ et Moto3™. La collection se compose de 240 stickers, dont 48 spéciaux qui permettent de se familiariser avec l’intégralité des pilotes du circuit mondial, de découvrir leur moto, casque…

L'album contient également un poster consacré aux meilleurs pilotes Zelos Classic 21, en collaboration avec l'écurie belge qui s'occupe de leur management. S'y trouvent nos compatriotes Barry Baltus (Moto2) et Lorenz Luciano (Red Bull MotoGP Rookies Cup), mais aussi les élèves de l'ASBL Belgian Motorcycle Academy (BMA). La BMA est la seule structure en Belgique dédiée à la détection, la formation et l'accompagnement des jeunes talents de 7 à 17 ans, des plus petites courses nationales jusqu'aux plus grandes compétitions mondiales.

Un coffret collector

Cette année, Panini propose un coffret totalement inédit : le coffret collector du Grand Prix de France qui ravira les plus fidèles passionnés de MotoGP, qui pourront se remémorer les trois décennies passées de courses en France, depuis 1994. Ce coffret se compose de 50 cartes inédites et d’un livret dans lequel se trouvent tous les podiums avec un résumé de chaque épreuve en catégorie reine, tous les vainqueurs de l’ère MotoGP au Mans ainsi que tous les pilotes de légende ayant remporté plusieurs fois le sacre !