Marquez peut-il vraiment prolonger son bail ?

Dimanche, à l’arrivée de la 7e manche de la saison, la victoire serait d’autant plus belle qu’elle mettrait fin à plus de 600 jours sans succès (!), un triste record pour l’Espagnol qui ne s’est plus imposé en course depuis octobre 2021, lors du GP d’Émilie-Romagne. Depuis une chute survenue à l’aube de la saison 2020, Marquez n’a pas encore entièrement retrouvé son meilleur niveau et les performances de sa Honda sont également à la peine face à la concurrence européenne des Ducati, des KTM et des Aprilia. En Allemagne, l’un des rares circuits où les pilotes tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le pilote Honda le sait : “Les adversaires sont bien là, nous allons donc devoir nous appliquer pour nous améliorer”, annonçait l’Espagnol à son arrivée en Saxe.

Le clan est d’autant plus tracassé que le constructeur japonais devra se passer de la moitié de ses effectifs ce week-end, vu les forfaits des Espagnols Joan Mir, coéquipier de Marquez, et Alex Rins (Honda-LCR), blessés. Contrairement à Honda, l’ensemble des huit Ducati engagées sont, elles, bien présentes. À commencer par celle de Francesco Bagnaia, vainqueur le week-end dernier en Italie. Au Mugello, le champion du monde en titre italien avait devancé deux autres Ducati, celles de l’Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco tandis que Marquez a chuté alors qu’il était quatrième. Un outsider sera aussi à suivre ce week-end : le Français Fabio Quartararo. Champion du monde 2021, le pilote Yamaha est certes en difficulté depuis le début de la saison, mais il s’était imposé l’an dernier, sa dernière victoire en date.

Au championnat, Bagnaia arrive en Allemagne avec une avance de 21 points sur son compatriote Bezzecchi (Ducati-VR46) et de 24 sur J. Martin.

Enfin, on suivra aussi la Moto2 et notre compatriote Barry Baltus sur le circuit de ses premiers points en Championnat du monde