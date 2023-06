MotoGP: Francesco Bagnaia s'impose aux Pays-Bas en solide leader

Champion du monde en titre, Bagnaia (Ducati) a signé dans la "cathédrale" de la vitesse, le plus ancien circuit du calendrier, son quatrième succès cette saison après le Portugal, l'Espagne et l'Italie.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) ont eux été contraints à l'abandon après s'être accrochés dès le 3e tour.

Auteur de la pole position et vainqueur de la course sprint samedi, Bezzechi (Ducati-VR46) a loupé son départ, doublé par Binder et Bagnaia. Ce dernier a rapidement pris une seconde d'avance en tête, forçant Bezzecchi, 3e au championnat, à une vaine course-poursuite.

Deuxième au championnat, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a terminé en 5e position.

Après huit courses, Bagnaia possède désormais 35 points d'avance sur Martin, et 36 sur Bezzecchi. Le prochain Grand Prix aura lieu le 6 août à Silverstone.

Quartararo et Zarco n'ont pour leur part pas vu le drapeau à damier. Les deux Français se sont accrochés en début d'épreuve lorsque le champion du monde 2021 a perdu l'avant de sa Yamaha à la sortie d'un virage, entraînant Zarco dans sa chute.

Ce dernier s'est relevé rapidement, mais pas Quartararo, qui a dû être aidé par les commissaires de piste. Ils l'ont soutenu pour quitter le circuit, et le Français, boitillant, s'est alors rendu au centre médical, visiblement sonné.

Samedi, il avait pris la 3e place de la course sprint, Johann Zarco échouant en 13e position.

Pour Zarco, l'abandon à Assen sonne comme un coup d'arrêt après trois podiums consécutifs lors des derniers Grands Prix.

Marc Marquez n'a pas non plus marqué de points à Assen. Et pour cause: l'Espagnol a dû déclarer forfait à la suite d'une fracture à une côte contractée une semaine plus tôt en Allemagne. Pour la cinquième fois en huit Grands Prix cette saison, le sextuple champion du monde n'a pu disputer la course du dimanche, la douleur étant trop forte.

"La période la plus compliqué de ma carrière", s'est plaint le pilote Honda, qui espère retrouver le condition en vue de Silverstone, au retour de la longue trêve estivale.