Grand Prix d’Inde MotoGP : “Quelle expérience ! “

”C’est le plus grand marché du monde donc c’est très important pour toutes les marques de venir en Inde”, justifie ainsi Carmelo Ezpeleta, le PDG de la Dorna, l’organisateur du MotoGP. Ceci dit, si l’arrivée DE l’Inde au calendrier 2023 était prévue de longue date (automne 2022), l’homologation du circuit n’a pas coulé de source et l’arrivée EN Inde n’a pas été une partie de plaisir pour tout le monde. Retard et problèmes dans la délivrance des visas ont fait même craindre le pire, les équipes arrivant au compte-gouttes selon le feu vert diplomatique… et les places disponibles dans les avions une fois le sésame acquis.

”Chez nous, LCR Honda, on était tous là et ready dès mercredi”, nous confie Christophe Bourguignon, le directeur technique du team satellite Honda. Mais à ce moment-là, “au sein du team officiel (Repsol), il manquait encore du personnel et… Marc (Marquez), finalement arrivés la nuit suivante. Quoi qu’il en soit, c’est sûr, l’Inde, c’est une expérience !".

”Ce pays et ce circuit de Buddh (Ndlr : situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale New-Delhi), avaient certes accueilli la F1 (entre 2011 et 2013), mais il fallait faire des modifications pour la moto afin d’homologuer le tracé, admet encore Carmelo Ezpeleta. C’était aussi un peu risqué, aussi avec les problèmes bureaucratiques, mais on a pris le risque”. Et fiasco total a été évité de justesse.

Voilà donc la MotoGP en Inde pour la 13e de ses 20 manches de la saison. Une nouvelle aventure, sur terrain forcément neutre, qui s’annonce épicée vu la chaleur étouffante, une piste inédite et la bagarre pour le titre mondial. Si Marquez a souffert à la douane, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), champion du monde en titre et actuel leader, pourrait, lui, avoir chaud en piste, après avoir vu à Saint-Marin son rival espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) se rapprocher à 36 points au championnat MotoGP.

L’horaire des courses (HB) : Samedi, 12h00, course Sprint MotoGP. Dimanche, 09h00, course Moto3 (17 t) ; 10h15, course Moto2 (19 t) ; 12h00, course MotoGP (24 t).