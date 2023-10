Jorge Martin s’empare d’un drôle de Grand Prix

Jorge Martin dans les talons de Francesco Bagnaia

Grâce à cette semi-victoire, Jorge Martin empoche tout de même l’intégralité des points. Le Madrilène ne pouvait rêver d’un meilleur week-end puisqu’il a glané la totalité des points qui étaient distribués : 37. “Quand j’ai vu qu’il commençait à pleuvoir, j’ai attendu de voir ce que Pecco faisait et dès qu’il s’est arrêté je me suis arrêté avec lui. Je suis super heureux de gagner comme ça aujourd’hui, c’était trop de dangereux de continuer toute façon.” a lancé le vainqueur du jour à l’arrivée. Francesco Bagnaia, second a concédé 5 longueurs à son plus grand rival : “Je suis heureux parce que c’est la première fois que je monte sur le podium sur le mouillé donc je suis très heureux.” s’est tout de même contenté l’Italien. Marc Marquez, le sextuple champion du monde de moto GP a complété le podium, son premier de la saison. Trois, c’est donc désormais le nombre de point qui sépare l’Espagnol du leader au classement des pilotes Francesco Bagninia. À six grands prix de la fin de la saison le suspense reste total. Le triptyque asiatique, commencé la semaine passé en Inde va se poursuivre dans deux semaines en Indonésie, avec une nouvelle lutte qui promet d’être acharné entre les deux leaders.