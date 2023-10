Moto GP: Bagnaia sourit, Martin pleure

guillement Francesco Bagnaia : “Je pense qu’on méritait une course comme ça."

En difficulté depuis 4 Grand Prix, et alors qu’il a vu son avance fondre comme l’asphalte sous 40 degrés, le Turinois a pris une grande bouffée d’oxygène avec ce succès. Sourire aux lèvres, il a déclaré à l’arrivée : “Je pense qu’on méritait une course comme ça. En partant 13e, j’ai donné le maximum dans les premiers tours, après quand j’ai vu que Martin est tombé, je me suis dit ‘fait attention à tes pneumatiques, roule intelligemment.' J’ai contrôlé et je me suis dit que j’avais l’occasion de passer devant. Je remercie mon équipe, ma famille et mes amis, cette victoire est pour eux.” Le Madrilène Jorge Martin qui a perdu gros ce dimanche, semblait pourtant peu inquiet pour la suite et fin de la saison : “pour l’instant je suis le plus rapide sans aucun doute, et j’espère continuer à le prouver lors des prochaines courses. Statistiquement ça devait arriver tôt ou tard. Cette vitesse reviendra sur d’autres circuits. Ici j’ai dominé.” À l’issue de ce week-end indonésien, Francesco Bagnaia compte 18 points d’avance au classement des pilotes sur son rival. Mais, le pilote ibérique aura l’occasion de prendre sa revanche dès la semaine prochaine en Australie. On a déjà hâte de voir ça.