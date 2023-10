Le Grand Prix d’Australie chamboulé par la météo

La course sprint, qui se déroule habituellement le samedi, a, elle, été décalée à dimanche… si le temps le permet. Puisque le bureau météorologique australien a annoncé un très grand risque d’averses et de vent dimanche tout au long de la journée. Du côté des pilotes, cette décision a été globalement saluée : “Je pense que c’est un changement intelligent, on vient ici pour courir,” a lancé Aleix Espargaro.

Martin – Bagnaia, épisode 16

Sur l’asphalte de Phillip Island, c’est un nouveau duel royal que devrait se livrer Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Alors qu’il était sur une excellente dynamique et qu’il avait un temps pris la tête au championnat du monde, le Madrilène a chuté la semaine passée à Mandalika. Laissant au Turinois le soin de reprendre les commandes du Mondial et de le distancer de 16 points. Un écart certain mais pas insurmontable pour Martin qui semble être le pilote le plus rapide du moment malgré sa cagade en Indonésie. Son bilan de deux victoires et deux podiums sur les cinq derniers Grands Prix en atteste. D’autant que Pecco Bagnaia s’est manqué lors des essais de vendredi en ne parvenant pas à accrocher le top 10. “Ma moto est trop agressive, trop nerveuse. Par exemple, entre le dernier virage et la ligne droite d’arrivée, je perds deux dixièmes sur Martin, ce qui est incroyable,” a déclaré le Turinois à l’issue des essais.

Ce samedi, au petit matin belge, c’est un bond de Kangourou que Jorge Martin tentera de réaliser en Australie pour reprendre les commandes du Mondial à quatre courses de la fin de saison.