Moto GP: le jour de gloire est arrivé pour Johann Zarco

Pour ce grand prix spécial, il fallait un vainqueur spécial. Vers 6h45 en France, 16H45 en Australie, c'est Johann Zarco qui a levé les bras, dans ce samedi de course si inhabituelle. Météo oblige, le Grand Prix n’a pas eu lieu un dimanche pour se prémunir de la pluie prévue au large de Melbourne, sur l’île de Phillip Island. Pour son 120e grand prix, Johan Zarco est donc parvenu à enlever son premier succès dans la catégorie reine. S’il avait goûté au podium à de nombreuses reprises, la victoire avait toujours échappée au pilote français. Lui-même ne semblait plus y croire : “je commençais à perdre un peu espoir,” a-t-il avoué après la course. Et c’est au terme d’un dernier tour de folie qu’il a réussi à prendre la tête après s’être élancer en 5e position sur la grille de départ. “Je ne réalise pas encore complétement, mais ça fait du bien la course était belle. Jorge Martin était parti devant et le voir ralentir sur la fin, bah je me suis dit qu’il y avait vraiment un coup à jouer.” Sur le podium, la marseillaise n’a, étonnement, pas retenti. Pas de quoi perturber le Français qui s’est mis à entonner l’hymne national a capella.