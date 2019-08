Alors que le GP de Belgique à Spa-Francorchamps est prévu dimanche après le break estival, la saison 2020 de F1 pourrait compter 22 Grands Prix, à la place de 21 cette saison, mais sera orpheline d’un GP d’Allemagne, selon le magazine allemand Auto, Motor und Sport.

Les écuries de F1 ont en effet marqué leur accord pour 22 rendez-vous inscrits dans un calendrier que le Conseil de la FIA doit approuver le mois prochain et qui pourrait donc encore être sujet à des adaptations de dernière minute.

Faute de moyens, le GP d’Allemagne à Hockenheim n’est plus viable. Il y a eu 64 rendez-vous en F1 depuis 1951. Le Grand Prix du Mexique a lui été prolongé jusqu’en 2022.

La saison débutera traditionnellement par l’Australie le 15 mars, suivie, une semaine plus tard, du Grand Prix du Bahreïn. Quinze jours plus tard, c’est un GP au Vietnam qui fera son entrée dans le cirque de la F1, à Hanoï. Le programme est marqué aussi par le retour d’un Grand Prix aux Pays-Bas à Zandvoort pour le plus grand plaisir du matador local Max Verstappen. Il s’agira de la première course en Europe, le 3 mai.

Une semaine plus tard, le Grand Prix d’Espagne reste au programme. Après avoir dû courser pour réunir les moyens nécessaires, la Catalogne garde son traditionnel rendez-vous à Barcelone, pour la 30e édition d’affilée.

Le mythique GP de Belgique de Spa-Francorchamps est inscrit lui au calendrier jusqu’en 2021 y compris, traditionnellement fin août. Le circuit ardennais, le plus long de l’année (7,004 km), figure au calendrier de la F1 depuis sa saison inaugurale, en 1950.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan serait, lui, déplacé d’avril à juin. Le dernier rendez-vous de la saison est fixé au 29 novembre à Abou Dhabi.