Quartararo, Honda, Ducati, après trois Grands Prix, le doute s’est immiscé chez tous ceux qui pensaient dominer.

Après les trois premiers Grands Prix, le constat est évident : jamais le championnat n’a été aussi incertain. Neuf pilotes différents sont montés sur le podium, trois marques se sont imposées et les six marques engagées ont déjà goûté aux joies du podium.

Seule Ducati y a figuré chaque fois, mais seulement avec ses machines satellite, les motos et pilotes officiels étant à côté de la plaque. Du coup, on s’inquiète et on s’interroge.

En tête, Fabio Quartararo. Le champion du monde doute, déjà, d’être en mesure de défendre son titre, sa deuxième place en Indonésie n’étant due qu’aux conditions pluvieuses.

"Nous sommes en difficulté", analyse le pilote Yamaha. "Nous avons besoin de trop de critères pour que la moto fonctionne. Or on ne gagne pas un championnat avec des huitièmes places. Pour cela, il faut jouer les podiums et, en ce moment, on n’est pas prêts pour cela."