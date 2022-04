Le pilote espagnol a remporté sa première victoire et celle d’Aprilia.

Quand Aleix Espargaro a signé la pole position samedi soir, c’était déjà la fête dans le box Aprilia, et pour cause, c’était la première pole de l’histoire du constructeur italien, en catégorie reine, et la première du pilote espagnol depuis sept ans. Mais la qualification, cela ne vaut pas une victoire, il fallait donc finir le travail, et Espargaro l’a fait.

Une course impressionnante, solide, et disputée jusqu’au dernier virage, avec à la clé la récompense ultime, la victoire. Là aussi, une première pour la firme italienne dans l’ère MotoGP, créée il y a vingt ans, et première victoire pour le pilote catalan pour son 200e Grand Prix. Le tout couronné par la première place au championnat du monde, encore une première, et le meilleur tour en course. Aprilia était le petit du championnat jusqu’à vendredi, en deux jours, il a tout raflé et s’est hissé dans le cercle des vainqueurs.