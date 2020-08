Samedi, Andrea Dovizioso avait déjà provoqué un coup de tonnerre en annonçant qu’il ne continuerait pas en Ducati en 2021, fatigué par des négociations à rallonge sur son contrat, et qu’il souhaitait se concentrer sur la course et sur le championnat. Un championnat qu’il pourrait peut-être remporter, enfin, vu l’absence de Marc Marquez qui lui barre la route depuis trois ans.