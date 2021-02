La crise du coronavirus obligeant toujours pour l’instant les épreuves à se disputer à huis clos aura aidé sur ce coup-là les promoteurs du WRC.

Cela faisait quelques années déjà que les conditions n’étaient plus très hivernales et loin d’être optimales en Suède. L’an dernier, l’épreuve avait même dû être amputée de la moitié de ses spéciales et pas mal de tronçons avaient été parcourus sur de la terre ou de la glace artificielle créée en arrosant certaines portions.

(...)