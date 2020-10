Fabio Quartararo entend briller devant son public. Mais attention à Joan Mir, qui vise la tête du championnat.

Ils sont deux, anciens équipiers en Moto3, séparés par seulement huit petits points au classement mondial : Fabio Quartararo et Joan Mir.

Pour le pilote Yamaha, ce Grand Prix de France est l’occasion d’enfiler une bonne fois pour toute la combinaison de patron du peloton. El Diablo est le seul à avoir gagné plus d’une course cette saison et ce rendez-vous à domicile, premier d’un double sprint de deux fois trois courses, pourrait lui permettre d’accentuer son avance sur ses concurrents. Un rendez-vous que le Français dit aborder sans pression avec juste l’envie de bien faire et d’accumuler des points.

(...)