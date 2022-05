Dans le paddock on l’appelle Bestia, la bête, et l’avant de son casque arbore une grande bouche, agressive, vorace. Un surnom et des peintures qui symbolisent bien Enea Bastianini, le grand vainqueur du Grand Prix de France, sa troisième victoire cette saison, en sept Grands Prix, alors qu’il ne dispute que sa deuxième saison en catégorie reine. Le pilote satellite Ducati est d’ailleurs le seul pour l’instant à compter plus d’une victoire, et, celle-ci, il a été l’arracher aux pilotes officiels de la marque.



(...)