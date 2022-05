La journée de samedi au Mugello aura été riche en surprises. Dans un premier temps, c’est le rookie Fabio Di Giannantonio qui a fait sensation en s’emparant de la pole position, devant Marco Bezzecchi, un autre rookie, et Luca Marini. Les trois jeunes emmènent un groupe de cinq Ducati avec Zarco, Bagnaia et Quartararo à la sixième position. Une pole position sur une piste séchante que Di Gianantonio a conquise avec l’aide de Marc Marquez. Les deux hommes se sont extraits ensemble de la Q1, puis l’Italien a poursuivi sur sa lancée pour coiffer tout le peloton. "En pneus slicks on peut un peu rouler quand il pleut, on a du grip mais je ne savais pas jusqu’à quel point. Je l’ai bien mieux compris en roulant derrière Miller et Marquez", expliquait le pilote satellite Ducati en cp.