C’est avec des petits yeux et la voix cassée que Fabio Quartararo s’est adressé à la presse, treize jours après avoir été sacré champion du monde. "On a grandement fêté cela, avec l’équipe à Misano, puis avec ma famille et mes amis les jours suivants. On a chanté, on a crié, c’était vraiment sympa. Les événements qui ont suivi le gain du titre resteront gravés dans ma mémoire."

Aujourd’hui, le Français a réalisé ce qu’il vient d’accomplir.