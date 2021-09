Le jeune pilote limbourgeois, 21 ans, 3e au classement mondial, concède un peu de terrain sur le Français Maxime Renaud (Yamaha), leader au Mondial et 4e de cette première manche et sur l'Italien Mattia Guadagnini (KTM), 2e au Mondial et 2e aussi dimanche derrière le Français Tom Vialle (KTM), champion du monde en titre. L'Australien Jed Beaton (Husqvarna) a pris la 3e place. La deuxième manche est programmée à 14h10.

Julian Vander Auwera (Husqvarna), le second Belge engagé, s'est classé lui 24e.

Afyonkarahisar accueille deux Grands Prix de suite avec le GP d'Afyon prévu dimanche prochain.