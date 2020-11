Le pilote slovène de 24 ans a terminé 2e de la 1e manche derrière le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), tandis que l'Italien Antonio Cairoli (KTM), dauphin de Gajser au championnat, n'a pu faire mieux qu'une 6e place.

Tim Gajser est ainsi assuré de décrocher un 4e titre mondial, lui qui avait été champion du monde MX2 en 2015 et en MXGP en 2016 et l'année dernière. Au classement du championnat, Gajser compte désormais 80 points d'avance sur Cairoli, qui ne peut mathématiquement plus le rejoindre.

En MX2, Français Tom Vialle (KTM) a également été couronné champion du monde après la 1e manche qu'il a remportée mercredi. Avec 718 points, il ne peut plus être rejoint par le Belge Jago Geerts (Yamaha), 5e de la 1e manche mercredi.

La 2e manche débutera à 14h en MX2 et à 15h en MXGP.

Le dernier Grand Prix de la saison est prévu ensuite dimanche, toujours à l'ombre des Dolomites, sur cette piste étroite et dure de Pietramurata où par ailleurs, Clément Desalle (Kawasaki), disputera à 31 ans la dernière course de sa carrière.