Les statistiques retiendront que Francesco Bagnaia a remporté le dernier Grand Prix de la saison devant Jorge Martin et Jack Miller. L’histoire retiendra, elle, que ce Grand Prix de Valence 2021 aura été le dernier de Valentino Rossi, une course achevée à une magnifique dixième position pour l’Italien, qui malgré ses 42 ans a battu dix pilotes bien plus jeunes que lui.



