Après trois Grands Prix atypiques, le MotoGP retrouve un terrain de jeu plus familier avec une succession de six courses, en deux mois, sur des circuits traditionnels : Jerez, Le Mans, Mugello, Barcelone, Assen et Sachsenring. Une campagne où les bagarres s’annoncent rudes vu que tous les teams maîtrisent ces pistes à la perfection.

On a pu s’en rendre compte dès ce vendredi avec les deux premières séances d’essais où dix-huit pilotes se tiennent dans la même seconde.

D’emblée, Ducati a donné le ton. "Je suis heureux de revenir en Europe" , déclarait Andréa Dovizioso jeudi. "Nous n’avons jamais été en meilleure position après les trois premiers Grands Prix et je ne vois simplement pas pourquoi ne serions pas compétitifs en Espagne."

Optimisme également chez son équipier, Danilo Petrucci. "Ici, je vise le podium, il est temps d’y penser."

Et, de fait, les deux Italiens ont réalisé le doublé à la deuxième séance, Petrucci devant Dovi pour 97 millièmes. L’opposition, c’est Honda. Avec Crutchlow 3e, Marquez 4e, Bradl 6e, Nakagami 8e et Lorenzo 9e.

Le Majorquin, à côté de ses pompes depuis le début de la saison, commence à s’acclimater à sa nouvelle machine, il n’est qu’à cinq dixièmes du meilleur temps, et avait signé le deuxième chrono en matinée. "Je prépare ce Grand Prix depuis le début de la saison, disait-il jeudi. Je pense pouvoir faire un bon résultat sur une piste qui me convient bien."

Avec trois victoires et cinq podiums à Jerez en dix ans, on a hâte de voir le n°99 aux qualifications. Sur une piste récemment resurfacée, les premiers essais ont été plus difficiles pour les Yamaha, confirmant les propos de Valentino Rossi. "Jerez ne nous a pas beaucoup souri ces deux dernières années, mais nous avons progressé, il sera intéressant de voir ce que nous pouvons y faire."

Pas grand-chose pour l’Italien, 14e à l’issue de la première journée, la Yam ayant du mal à faire fonctionner les pneus. Heureusement, Viñales et le rookie Fabio Quartararo semblent avoir trouvé un meilleur compromis, de quoi se hisser aux 5e et 6e rangs.

Andrea Dovizioso, qui a trois points d’avance sur Rossi et neuf sur Marquez au championnat, a déjà l’occasion de faire le breack. Avec moins de sept dixièmes entre les dix premiers, les qualifications s’annoncent particulièrement disputées.