Le pilote sud-africain a remporté la victoire au prix d’une énorme prise de risque.

Sur une saison, il y a toujours une ou deux courses où il se produit des événements improbables, où des circonstances particulières offrent des opportunités uniques, et où il faut avoir de la chance, du culot ou du courage pour en profiter.

Ce dimanche, c’est Brad Binder qui a eu ce courage, celui de rester en pneus slicks pour les quatre derniers tours sous une pluie battante, alors que tous les pilotes du top 6 rentraient pour enfourcher des machines chaussées de pneus pluie. "Franchement c’était effrayant", avouait le Sud-Africain à l’arrivée. "Quand j’ai vu tout le monde rentrer, j’ai fait un rapide calcul sur le temps que j’allais perdre dans les stands et j’ai fait le pari de rester en piste. Pendant un tour, cela a été, mais après, tout a refroidi, je n’avais plus de freins, plus d’adhérence dans les pneus, waouh, etc. Quel truc ! Quelqu’un là-haut devait veiller sur moi, mais c’est super pour la course à domicile de KTM."