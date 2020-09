Même s’il est facile aujourd’hui de se moquer ou de critiquer une Scuderia en crise après avoir été prise la main dans le sac par la FIA l’an dernier avec une carburation non conforme de ses V6, Ferrari reste la plus grande marque de la F1.

N’en déplaise à Mercedes ou aux anciens constructeurs encore présents comme McLaren ou Williams, mais l’écurie de Maranello est non seulement la plus emblématique, mais aussi la plus ancienne et certainement celle possédant le palmarès le plus riche de l’histoire de la F1. Et même si elles traversent une période difficile, les monoplaces rouges sont celles qui ont toujours le plus fait rêver et suscité la passion des tifosi du monde entier.

S’il a raté le premier GP de l’histoire du Mondial à Silverstone pour des raisons financières, le "Cheval cabré" cher à son créateur Enzo Ferrari était au départ de la deuxième course à Monaco, le 21 mai 1950, avec la 125F1.