Si le champion du monde 2021 est connu, c’est Fabio Quartararo, depuis deux semaines, le titre honorifique de vice-champion reste, lui, à attribuer. Et ils sont deux à le revendiquer : Francesco Bagnaia, sur la Ducati officielle, et le champion du monde sortant, Joan Mir, sur la Suzuki.

Les deux hommes sont séparés par 27 points, à l’avantage du pilote italien, mais rien n’est fait et ce Grand Prix d’Algarve s’annonce disputé, les deux candidats à la position de dauphin s’élançant de la première ligne, avec la pole pour Bagnaia, la cinquième consécutive, et la troisième position pour l’Espagnol.

"On savait qu’on avait le potentiel depuis plusieurs courses", expliquait le pilote Suzuki, "mais on n’a pas réussi à le concrétiser. Ici, on est bien, c’est juste dommage que j’ai été gêné par Alex Marquez, mais la première ligne me convient."

Un qui est content aussi c’est Pecco Bagnaia. Depuis Aragon il est systématiquement le plus rapide sur le tour lancé, et en avril, sur ce même circuit, il s’était classé 2e, derrière Quartararo, et devant Mir.

"Je suis content", déclarait le Turinois. "Cela fait quelques semaines que j’ai compris comment aller vite en qualifications, maintenant j’espère faire une bonne course et gagner en me battant contre Fabio. Vu que nous n’avons plus la pression du championnat j’aimerais vraiment qu’on puisse se battre l’un contre l’autre, tant ici qu’à Valence."

Reste que cette confrontation directe n’est pas garantie vu que Quartararo n’a réalisé que le 7e temps.

Jack Miller, 2e sur la grille, aimerait bien aussi vaincre la malchance et s’imposer pour une troisième fois cette année.

Enfin, Johann Zarco, 5e, voudra lui aussi terminer le plus haut possible pour remporter le trophée des indépendants.

Blessé à l’entraînement Marc Marquez est forfait pour ce Grand Prix.