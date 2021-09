Dans le paddock on l’appelle "Pecco", un gars sympa, relax, accessible voire humble. Francesco Bagnaia a pourtant un sacré coup de guidon : troisième du championnat CEV à 14 ans et plus récemment champion du monde Moto2 en 2018, avec 8 victoires et 4 podiums. Un titre qui lui ouvre les portes de chez Ducati en MotoGP, deux saisons pour apprendre chez Pramac, et depuis cette année dans la combinaison rouge de l’équipe d’usine.

Si le Turinois est rapide il est parfois inconstant, mais ce week-end c’était SON week-end, avec d’abord la pole position acquise samedi, sa 2e, grâce à un chrono exceptionnel synonyme de nouveau record de la piste du Motorland Aragón, record qui avait six ans et dont l’auteur n’était autre que Marc Marquez. Ensuite, la victoire, sa première, acquise avec la manière.

"C’est une grande émotion", expliquait-il dans le parc fermé. "On a beaucoup travaillé pour cette première victoire, c’est une sorte de libération, un rêve qui devient réalité, surtout qu’il a été très difficile de rester devant Marc."

Marc Marquez, le sextuple champion du monde, qui a mis une énorme pression sur l’Italien. Au départ Marquez ne pensait pas jouer le podium, mais il a pris un bon départ, s’est retrouvé derrière la Ducati et est parvenu à la suivre jusque dans les derniers tours alors que tous les autres étaient relégués à plus de 6 secondes. Le duel s’annonçait et il a eu lieu.

"Oui je suis comme ça, quand il y a une occasion j’essaie toujours, Pecco était très rapide, c’était presque impossible de le dépasser mais je devais essayer", confessait le pilote Honda.

À six reprises il a pris la tête en flirtant avec la limite, chaque fois Bagnaia a récupéré la première place grâce à une trajectoire parfaite. Une course sans faute à l’inverse de celle de Quartararo qui s’est empêtré dans le peloton (8e). Bagnaia et Mir n’ont plus que 53 et 57 points de retard sur le Français au championnat, pas de quoi paniquer mais ça peut aller très vite surtout face à deux hommes qui ont montré une impressionnante solidité.