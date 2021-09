Surprise ce samedi au Motorland Aragon avec deux Ducati aux deux premières places pour Bagnaia et Miller, et une en embuscade, à la cinquième position, pilotée par Jorge Martin. Les années précédentes, le tracé d’Alcaniz était plutôt favorable aux Yamaha, aux Suzuki et aux Honda. Marc Marquez y détenait le record de la piste et le record de victoires, cinq. L’an dernier, sur les deux courses disputées à Aragon, les pilotes Suzuki avaient monopolisé les deux podiums, derrière Morbidelli pour une manche et Alex Marquez pour l’autre. Bref, on n’attendait pas grand-chose des machines italiennes.

Et pourtant, elles ont dominé cette séance de qualifications, de manière autoritaire, Francesco Bagnaia réalisant sa deuxième pole position et un nouveau record de la piste. "C’était un tour incroyable", déclarait l’Italien dans le parc fermé. "J’ai entamé le week-end avec beaucoup de questions, je n’ai jamais été très compétitif ici. Mais dès vendredi, la moto a été performante. Très à l’aise, dans mon dernier run, je suis arrivé trop vite dans le dernier virage mais la moto a tourné et le chrono a été exceptionnel. Cela faisait six ans qu’on n’avait pas amélioré le record de Marquez. Je suis très content."

Même constat pour Jack Miller qui a arraché la 2e position pour 31 millièmes face à Quartararo et qui souligne qu’il faudra être malin au départ tant les pilotes du top 8 sont rapides avec, derrière les deux Ducati : Quartararo, Marc Marquez, Martin, Aleix Espargaro, Joan Mir et Pol Espargaro.

Mir et Bagnaia avouaient en début de semaine qu’ils ne croyaient plus trop au titre tant l’avance de Quartararo est importante mais annonçaient aussi qu’ils allaient se battre jusqu’au bout. Un titre qui s’éloigne aussi pour Zarco, seulement 10e sur la grille, diminué par un arm-pump. Pour sa première séance avec l’Aprilia Maverick Viñales n’a signé que le 16e temps, mais il est devant Rins et Rossi.