En un mois, Maverick Viñales a connu un parcours rocambolesque avec, dans l’ordre : la frustration d’un mauvais résultat en Styrie, qui l’a poussé à passer ses nerfs sur son moteur, la mise à l’écart par l’équipe Yamaha en guise de punition, le licenciement après le Grand Prix de Silverstone et la signature d’un nouveau contrat avec l’équipe Aprilia.

C’est donc avec ses nouvelles couleurs et sa nouvelle machine que l’Espagnol réintègre le peloton ce week-end, un retour accéléré suite aux bonnes sensations ressenties avec la moto italienne lors de tests à Misano la semaine dernière. "Lorsque je suis arrivé à Misano, j’étais très nerveux", confie l’ex-pilote Yamaha. "Mais, dès le premier run, j’ai eu un feeling positif avec la moto, je me suis détendu et j’ai apprécié l’ambiance dans le garage."

Une situation qu’il reconnaît ne plus avoir ressentie depuis longtemps tant ses relations avec l’équipe Yamaha s’étaient détériorées. C’est donc un Viñales souriant qui déambule dans le paddock depuis jeudi, même si l’homme ne se fait pas trop d’illusions quant à son niveau de compétitivité pour dimanche. "Je dois encore beaucoup progresser. L’Aprilia est très différente de la Yamaha. Je suis loin de pouvoir attaquer au maximum, mais Aleix Espargaro a fait du bon boulot. La moto est à un très haut niveau, les chronos viennent assez facilement et ça, c’est important."

La principale différence entre les deux machines réside dans le moteur : 4 cylindres en ligne pour l’ancienne, 4 cylindres en V pour la nouvelle. "Cela modifie complètement le comportement", explique le Catalan. "Les trajectoires sont différentes. Avec la Yamaha, j’étais habitué à des trajectoires plus fluides ; avec l’Aprilia, on peut être plus agressif et le frein moteur est plus puissant."

Pour Top Gun, l’objectif sera de prendre du plaisir et d’assimiler les subtilités de sa nouvelle machine qui a réalisé son premier podium, il y a deux semaines, avec Aleix Espargaro, à Silverstone. Espargaro, qui a été l’équipier de Viñales chez Suzuki et qui a tout fait pour le convaincre de rejoindre l’équipe Gresini. Pour poursuivre et accentuer le développement de la machine mais aussi pour se mesurer et prouver sa valeur face à un gros calibre de la discipline, lauréat de neuf Grands Prix.