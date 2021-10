Bien sûr, Fabio Quartararo pourrait être sacré champion du monde, dimanche. Mais avant cela, il y a un autre événement : les adieux de Valentino Rossi aux tifosi, sur le circuit de Misano, à 20 km de chez lui.

Depuis vendredi, chaque tour de piste de l’Italien est un tour d’honneur devant des tribunes où le jaune fluo est omniprésent. La Dorna, qui organise le championnat, a parfaitement cerné l’importance du moment. La preuve avec l’affiche du Grand Prix entièrement dédiée à "Vale". Valentino est aussi conscient du moment : "C’est toujours triste quand on arrive à la fin, mais c’était bien, on a pris du plaisir", déclarait le pilote jeudi. "J’espère qu’on se souviendra de moi comme d’un bon pilote avec qui le public s’est amusé en suivant les courses."

Vingt-six saisons en Mondial : quand Fabio Quartararo est né, Rossi fêtait déjà sa 2e couronne. Neuf titres, 115 victoires, 199 podiums, l’homme a marqué la discipline comme personne, même si Agostini a encore un plus gros palmarès. Valentino Rossi est connu même de ceux qui ne s’intéressent pas à la moto. "Rossi est quelqu’un d’intelligent qui a toujours pris les bonnes décisions et de très généreux aussi", raconte Didier de Radiguès. "Très généreux avec ses amis mais aussi avec le public et la presse, du coup il a monopolisé l’attention. Il a aussi créé les sketches après ses victoires, en organisant tout, et comme il gagnait beaucoup, cela a pris une énorme ampleur, à un tel point que les organisateurs lui ont finalement demandé de les faire plus courts."

Un pilote qui a sorti la moto de sa niche. "Il manquera, a déclaré Kevin Schwantz. Mais il restera toujours quelque chose de Rossi, tant il fait pour ce sport."

Initialement, 25 000 personnes devaient assister au Grand Prix. Il y en aura 10.000 de plus, résultat d’un nouveau décret du gouvernement italien, qui tombe à pic pour les derniers tours d’une légende.