Deux des cinq avions-cargos chargés de transporter le matériel du MotoGP sont arrivés en retard. Les essais n’ont pas pu commencer vendredi.

Depuis mercredi, c’est le gros stress sur le circuit Termas de Rio Hondo, où les officiels du championnat du monde de MotoGP, les promoteurs et les équipes scrutent le ciel avec angoisse. Au lendemain de la dernière course à Lombok, cinq avions-cargos, affrétés par la Dorna, devaient transférer tout le matériel de l’Indonésie vers l’Argentine. En l’occurrence les hospitalities, les stands, les outils, les pièces de rechange et bien sûr les motos, pour toutes les catégories. Un transfert de l’Asie vers l’Amérique du Sud sans passer par l’Europe, avec pour trois vols des escales à Mombasa, au Lagos et au Brésil, et pour les deux autres à Doha puis au Ghana, avant d’atterrir à Tucuman, l’aéroport le plus proche du circuit. Sur les cinq vols prévus, deux ont eu un problème. Le premier est resté immobilisé au Kenya pendant plusieurs jours pour attendre les pièces nécessaires pour régler un problème technique. Il n’a pu redécoller qu’hier. Le second devait, lui, faire une deuxième rotation entre Lombok et Tucuman avant d’être également immobilisé en Afrique.