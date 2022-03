C’est une douche chaude qui a accueilli les pilotes juste avant le départ. Une pluie tropicale, qui a noyé le circuit en quelques minutes et retardé le départ de plus d’une heure. Des circonstances compliquées pour les protagonistes qui roulaient sur le circuit de Mandalika pour la première fois et qui avaient fait toutes les séances d’essais sur le sec, à l’exception de la première séance.

Dans ces conditions, l’inquiétude était palpable au départ, surtout pour le champion du monde, Fabio Quartararo, auteur de la pole position mais traditionnellement peu à l’aise quand la piste est mouillée. Pourtant, dimanche, il s’est passé quelque chose dans le pilotage du Français. Il a pris un excellent départ et a conservé la tête dans le premier virage à droite. Un avantage important puisque le pilote Yamaha avait une vue dégagée, pas perturbée par les projections des autres motos, et avec une piste claire il pouvait choisir la meilleure trajectoire pour éviter les pièges.