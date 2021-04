On l’avait dit revanchard, soucieux de reprendre la main et d’asseoir sa position de premier pilote Ducati après sa 9e place la semaine, face à Pecco Bagnaia, son équipier, et face à Johann Zarco chez Pramac qui n’a pas caché qu’il visait le guidon de Jack Miller. L’Australien a donc entamé ces qualifications gonflé à bloc. Un langage corporel impressionnant, fait de grands coups poing contre poing avec chaque mécanicien et membre de l’écurie avant de monter sur sa moto rouge et d’attaquer les 5,4 kilomètres du circuit Qatari.

Miller voulait cette pole. Raté !