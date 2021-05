Cette décision a été prise en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises en Finlande pour y faire face. La course devait avoir lieu sur le nouveau circuit du KymiRing qui aurait dû accueillir sa première course de MotoGP l'an dernier mais celle-ci avait aussi été annulée en raison de la pandémie.

Le championnat du monde MotoGP table donc toujours sur 19 courses avec deux sous réserve mais pourrait encore être sujet à modification.