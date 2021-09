C’est le Grand Prix des retrouvailles à Misano. Deux nouvelles ont été officialisées : Andrea Dovizioso revient chez SRT, où il prend la place de Franco Morbidelli qui a signé avec l’équipe officielle à la place de Maverick Viñales. Si la promotion du vice-champion du monde était attendue, elle intervient toutefois plus tôt et a été rendue possible par le départ de Viñales chez Aprilia. Morbidelli rejoint son ex-équipier, Fabio Quartararo, et roulera en bleu jusqu’en 2023. (...)