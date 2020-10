Teruel Morbidelli a remporté le GP. Joan Mir termine troisième devant ses rivaux pour le titre.

Malin et rapide Joan Mir. Voilà qui sera peut-être la recette gagnante pour conquérir le titre mondial. Dimanche, l’Espagnol partait de loin, 12e sur la grille, mais il a pris un excellent départ qui lui a permis de gagner cinq places. Puis, il a géré, ce qui lui a rapporté un sixième podium en onze courses et un écart accentué au championnat. "Dans un premier temps, je ne pensais pas au championnat", expliquait le pilote Suzuki. "Puis quand j’ai vu que je n’avais plus que Rins et Morbidelli devant, j’ai bien essayé de combler l’écart. Mais je n’avais rien de plus qu’eux, ma vitesse était similaire et pas supérieure. Là, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas une bonne idée de prendre des risques pour aller les chercher. Je pense que c’était une façon intelligente d’agir..."