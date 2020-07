Quatre jours après avoir été opéré d’une fracture de l’humérus, Marc Marquez a bel et bien repris la piste samedi pour disputer les troisièmes et quatrièmes séances d’essais libres.

Des séances qui ont permis à l’Espagnol de reprendre contact avec la moto et de se montrer performant en réalisant des chronos à moins d’une seconde des plus rapides. La joie a cependant été de courte durée, à l’issue d’une vingtaine de tours le pilote Honda a ressenti une grosse fatigue dans son bras blessé et a choisi d’écouter son corps. "J’ai essayé et maintenant je sais que je ne peux pas" a déclaré le sextuple champion du monde qui donne rendez-vous à ses adversaires à Brno dans deux semaines.

Un forfait qui pourrait, devrait, profiter à Fabio Quartararo et Maverick Viñales encore une fois auteurs des deux meilleurs temps des qualifications. Le pilote d’usine Yamaha a réalisé le meilleur tour, en toute fin de séance, mais le chrono a été annulé parce le N°12 a dépassé les limites de la piste, c’est donc El Diablo qui a hérité de la pole position, la deuxième en une semaine sur le circuit de Jerez. Un tracé que Yamaha semble apprécier puisque Valentino Rossi partira quatrième et Franco Morbidelli sixième.

Un deuxième résultat blanc de Marc Marquez qui ouvre une voie royale vers le titre pour Quartararo et Viñales qui peuvent d’ores et déjà se ménager entre quarante et cinquante points d’avance sur l’Espagnol, mais les deux hommes refusent d’y penser pour l’instant.

"Ce n’est que le deuxième Grand Prix, disent-ils de concert, le championnat est encore long et tout peut arriver."

Une perspective de titre qui s’éloigne déjà pour le troisième candidat, Andréa Dovizioso, qui ne partira que de la quatorzième position, avant-dernier pilote Ducati juste devant Zarco.