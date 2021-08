La saison Moto2 reprenait en effet ses droits sur le Red Bull Ring, en Autriche, après une trêve de six semaines. Alors qu'il avait vu le drapeau à damiers lors des cinq dernières épreuves (il avait été forfait pour blessure lors des quatre premières), le Warétois Barry Baltus a vécu son premier abandon en course.

Parti depuis la 30e position, Baltus a chuté, mais sans gravité, au premier virage dans le deuxième tour. Particulièrement animée avec encore des parties de la piste humide, la course a notamment été marquée par la sortie du leader du championnat, l'Australien Remy Gardner (Kalex Red Bull KTM Ajo), qui a finalement terminé 4e. Bien parti pour monter sur son premier podium, le Japonais Ai Ogura (Kalex Honda Team Asia) a dû se contenter du 5e rang après un "Long Lap Penalty" pour non-respect des limites de la piste. Tout bénéfice pour l'Italien Bezzecchi qui a remporté son premier Grand Prix de la saison devant les Espagnols Aron Canet (Boscoscuro Aspar Team) et Augusto Fernandez (Kalex MarcVDS Racing Team). La prochaine course aura toujours lieu sur le Red Bull Ring, pour le Grand Prix d'Autriche le 15 août.