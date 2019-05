Une Yamaha n’est pas l’autre. Sur la grille de départ de Jerez ce seront bien deux machines d’Iwata qui partiront des deux premières places, mais pas celles de Rossi et Viñales, non ! Celles de Quartararo et Morbidelli, qui ont battu tous les gros bras. Les deux motos du team satellite Yamaha SRT, loin devant les machines d’usine ! La surprise est de taille, même si depuis le début de la saison lefrançais impressionne : 5e pour sa première qualification à Losail, 7e en Argentine, 9e à Austin.

Quartararo occupe la dixième place au classement du championnat et la première à celui des débutants. La pointe de vitesse du niçois n’a échappé à personne et cette première pole, pour son quatrième Grand Prix, claque comme un coup de fouet. Fair-play, Marc Marquez qui s’élancera de la 3e position, a été le premier à féliciter le pilote SRT.

"Bravo à Fabio, il me prend le record du plus jeune poleman de l’histoire que j’avais conquis à Austin en 2013. Félicitations."

Un record mais pas deux, certes Quartararo signe sa pole à 20 ans et 14 jours, plus tôt que l’Espagnol, mais Marquez l’avait signée pour sa deuxième course. Surpris, ému, c’est un Quartararo presque sans voix qui se présente au carré des interviews. "C’est incroyable. Dans ce dernier tour j’étais à la limite partout. Je n’en reviens pas. Ce circuit est fantastique."

Deux pilotes inexpérimentés au départ, devant Marquez, le premier virage s’annonce chaud puisque Dovizioso, leader au classement, partira de la quatrième place, l’Italien n’a été que 48 millièmes plus lent que le champion du monde. Plus loin, Viñales et Crutchlow complètent la deuxième ligne, Petrucci, Nakagami et Rins la troisième. Si Quartararo séduit, Rossi déçoit, treizième, battu in extremis par Bagnaia en Q1. Johann Zarco, le dernier Français à avoir réalisé une pole position s’élancera de la 18e place, derrière son équipier Pol Espargaro.