Ce n’était pas gagné mais Maverick Viñales a géré cette course de main de maître en s’imposant devant une meute de Ducati surpuissantes et aussi devant Fabio Quartararo, son nouvel équipier et sa pointe de vitesse redoutable. On savait que l’Espagnol pouvait aller vite mais jusqu’ici c’était souvent tout ou rien. Or, hier, il a montré le visage d’un pilote mature, réfléchi et toujours très rapide. Trop tôt bien sûr pour en faire le favori pour le titre mais à Losail, le pilote Yamaha semble avoir pris une nouvelle dimension, peut-être celle de patron du peloton.

L’enjeu valait aussi au sein de l’équipe Yamaha Factory où la place de n°1 est également en jeu. Difficile d’imaginer que Viñales devienne le porteur d’eau de Quartararo, qui avait gagné trois fois plus de courses que lui l’an dernier chez Petronas. Pour ce premier duel entre les deux fusées de Yamaha, l’Espagnol a clairement marqué son territoire, Quartararo ne finissant que 5e alors qu’il était devant sur la grille de départ.