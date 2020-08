À 49 ans, Max Biaggi, sextuple champion du monde (quatre fois en 250 cc, deux fois en superbike), reste un observateur avisé de la catégorie reine, dont il fut triple champion du monde (1998 et 2001 en 500 cc, 2002 en MotoGP).

Max, qui sera champion du monde ?

"C’est difficile à dire, le championnat est très ouvert cette année. La Covid-19 a redistribué les cartes avec cette saison réduite à quatorze épreuves. On le voit avec la blessure de Marc Marquez : si tu te blesses, tu ne peux pas revenir. Il faut gérer ce paramètre et miser sur la régularité. C’est très disputé entre Viñales, Dovizioso et Quartararo mais je pense que le Français a de bonnes chances."

(...)