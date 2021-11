Pour la victoire au Grand Prix de Valence, ce dimanche, il y a de fortes chances que cela se jouera entre les pilotes Ducati. La firme italienne a archi-dominé les qualifications de la dernière course de la saison en plaçant quatre machines aux cinq premières positions. En première ligne, Jorge Martin devant Francesco Bagnaia et Jack Miller et, juste derrière eux, Johann Zarco en cinquième position.



(...)