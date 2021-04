Le premier Grand Prix du Qatar a livré quelques informations sur une probable hiérarchie à venir.

Primo, les Ducati sont hyper puissantes et capables de jouer la victoire grâce à leur moteur, moteur que Johann Zarco, 2e, n’a pas hésité à remercier dimanche. Secundo, les Suzuki sont toujours aussi homogènes et performantes en rythme de course. Tertio, Viñales a l’air très en forme, la Yamaha est impériale dans le sinueux mais souffre encore de soucis avec le pneu arrière comme Fabio Quartararo, 5e, Rossi 12e et Morbidelli 18e l’ont constaté.



(...)