Rien ne va plus pour Maverick Viñales. Victorieux de la première manche de la saison au Qatar, le pilote Yamaha n’est plus monté sur le podium depuis. Et la comparaison avec son nouvel équipier, Fabio Quarataro, l’a plongé dans l’anonymat le plus complet. Ce GP des Pays-Bas à Assen tombe à pic pour "Top Gun". Le circuit qui enchaîne les virages avec fluidité est le terrain parfait pour Yamaha qui a l’habitude d’y briller grâce à sa vitesse en courbe, Viñales et Rossi étaient top 5 en 2018 et lors de la dernière édition, en 2019, le constructeur japonais avait placé trois machines dans les cinq premiers (Morbidelli 5e, Quartararo 3e et Viñales 1er).



