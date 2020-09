Depuis le début de ce championnat tous les acteurs relèvent, ou dénoncent selon le cas, l’absence de leader dans le peloton actuel privé de Marc Marquez. L’absence d’un pilote qui impose sa marque et joue la victoire, ou le podium, chaque week-end. Il est vrai qu’avec six vainqueurs en sept courses, aucun des concurrents n’avait, jusqu’ici, réussi à faire la différence. Mais hier "El Diablo" a pris ses responsabilités et s’est imposé, pour la troisième fois de l’année, contre une victoire pour les autres : Viñales, Mobidelli, Dovizioso, Binder et Oliveira.