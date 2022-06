Ne cherchez plus le gaffeur du week-end, nous l'avons trouvé. Il s'agit d'Aleix Espargaro. Le pilote espagnol s'est illustré au GP de Catalogne, en moto GP, mais pas de la façon qu'il espérait.

Alors qu'il était parti pour terminer deuxième de la course derrière le Français Fabio Quartararo, Aleix Espargaro a oublié qu'il lui restait encore un tour à boucler et a commencé à célébrer son podium en levant les bras au ciel et en ralentissant sa vitesse.

Voyant ses plus proches poursuivants le dépasser à toute allure, l'Espagnol a alors compris qu'il ne s'agissait pas encore de l'arrivée. Quelle gaffe!

Rétrogradé en 6e position, il a livré un dernier tour de feu mais n'a pu remonter que d'une seule place, finissant 5e. Rageant car au championnat du monde, Fabio Quartararo (147 points) en profite pour creuser encore un peu plus l'écart, Aleix Espargaro demeurant à la deuxième place mais avec 125 points. Espérons que le titre en fin de saison ne se joue pas à quelques unités...