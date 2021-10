Du grand Marc Marquez, comme à la belle époque, en 2019, avant qu’il ne se blesse. Cette année-là, Marquez avait terminé tous les Grands Prix à la première ou à la deuxième place, sauf à Austin, où il avait abandonné. Cette année, Marquez gagne peu, toujours convalescent, mais hier il s’est imposé sur le circuit américain, encore un de ces circuits qui tournent à gauche et qui le handicapent moins, comme il s’est imposé au Sachsenring. Une course menée du premier au dernier virage, une victoire écrasante avec plus de 4 secondes sur Quartararo.