À l’issue des trois premières manches du championnat au Qatar et au Portugal les enseignements commencent à prendre forme et les désillusions aussi.

Chez les pilotes, c’est Jack Miller qui déçoit le plus. Annoncé comme grandissime favori pour le titre après les essais hivernaux et des temps canons, l’Australien n’a pas confirmé les espoirs placés en lui par l’usine Ducati qui en a fait son premier pilote en remplacement de Dovizioso. Jusqu’ici Miller n’a signé que deux 9es places et une chute, ce qui fait de lui le plus mal classé des quatre bonnes Ducati, 12e au classement provisoire, loin derrière son équipier Pecco Bagnaia, 2e, Zarco 4e et même le rookie de Pramac, Jorge Martin, 10e malgré son forfait à Portimão mais auteur d’un podium. L’Australien est conscient de son mauvais début de saison et a même décidé de se couper des réseaux sociaux pour garder la tête froide.