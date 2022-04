Après cinq Grands Prix, c’est clairement la désillusion qui domine dans l’équipe HRC Repsol Honda. Privée de son sextuple champion du monde pendant quasiment deux ans, et face à l’incapacité des autres pilotes à exploiter la RC213V, Honda a développé une toute nouvelle moto pour cette saison, une moto plus facile à piloter, devant mieux convenir à Pol Espargaro, Alex Marquez et Takaaki Nakagami.