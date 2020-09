La troisième pole position de cette saison aura été la bonne pour Maverick Viñales qui remporte sa première victoire après sept Grand Prix, un minimum pour un candidat au titre.

Ce dimanche, "Top Gun" avait choisi le pneu médium à l’arrière, histoire de ne pas commettre la même erreur que la semaine dernière quand il avait opté pour le dur, sur ce même tracé de Misano. Le pilote Yamaha avait reconnu samedi qu’il avait été mal conseillé. Par conséquent sa course a été bien plus solide et son rythme plus constant, mais pas suffisant toutefois pour revendiquer la victoire à la régulière.

(...)